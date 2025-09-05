Здравният министър в парламента съобщи за недостиг на детски психиатри, спешна проверка след трагедията в Несебър и напрежение около КТД в здравеопазването

В България работят едва 22 детски психиатри от общо 32-ма със специалност. Това съобщи здравният министър Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. Най-много специалисти има в София и Варна. Диагностицирането на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва от мултидисциплинарни екипи по международни стандарти, като средната възраст за поставяне на диагноза е три години, а процедурата продължава около три седмици и е безплатна. По проект на министерството трима специализанти по детска психиатрия вече получават месечна финансова подкрепа от 2600 лева.

Министър Кирилов коментира и трагичния инцидент в Несебър, при който загина дете след падане от парашут. Той уточни, че реанимационните действия на спасителния пост и на първия екип на Спешна помощ не са били прекъсвани до пристигането на втората линейка, която е закъсняла заради тежък трафик. По случая тече проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а премиерът Росен Желязков е разпоредил подготовка на нова нормативна уредба.

За преговорите за Колективния трудов договор в здравеопазването министърът призна за сериозни разногласия. На заседание през юли синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ са отхвърлили проекта на Министерството като необоснован. Действието на последния договор изтече през април 2024 година, а при липса на напредък синдикатите заплашват с национални стачни действия.