ВАС окончателно спря Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия

Върховният административен съд окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Методиката, част от измененията в наредбата за топлоснабдяването, определя начина за изчисляване на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при система за дялово разпределение с индивидуални разпределители.

Още през юли тричленен състав на ВАС спря прилагането ѝ, като тогава съдът отхвърли искането за обратно действие на наредбата от 25 февруари 2025 година, припомня БТА. Сега касационната инстанция потвърждава, че тази част от решението е правилна, тъй като разпоредбата има еднократен характер и не води до бъдещи значителни вреди.

Съдът разгледа и жалбата на министъра на енергетиката срещу спирането на втори параграф от наредбата, но я отхвърли. Според магистратите претърпените от жалбоподателите икономически вреди са непротивопоставими на обществения интерес, поради което решението на първата инстанция остава в сила.

