Борислав Гуцанов след нападението срещу инспектори по труда: Заставам зад всеки свой служител

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов защити инспекторите по труда, които по-рано днес (5 септември) бяха нападнати с брадва при извършване на проверка в заведение за хранене, при която са установени четирима работници без трудови договори.

„Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани“, заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, разпространена от ведомството му.

Той допълни, че за него тази агресия е недопустима и че срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че има последствия.

Припомняме, че в проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава. „Борбата със сивата икономика ще продължи“, категоричен бе министърът.