Пожарът в Национален парк „Рила“ продължава да се разраства

Вече десети ден продължават усилията за овладяване на пожара в Национален парк „Рила“. Огнената стихия продължава да се разраства и ситуацията остава критична, съобщи общественото радио. Усилията на екипите, които са останали и през нощта, за да не допуснат разрастване по периметъра, са били без успех.

Близо сто огнеборци ще работят днес на терен, но без летателна техника пожарът няма да бъде овладян, категорични са те.

Вчера военният хеликоптер пристигна в планината над Симитли, но не можа да гаси от въздуха. Официални причини не бяха съобщени.