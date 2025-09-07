За Денков би било „изключителна глупост“, ако опозицията обяви отсега кандидата си за президент

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и бивш премиер Николай Денков заяви пред общественото радио, че би било „изключителна глупост“ опозицията да обяви кандидат за президент през следващите месеци. Той отклони въпроса дали сам ще се кандидатира, като подчерта, че темата не е актуална сега. Според него първо трябва да се обсъди как ще бъде излъчен кандидатът, който трябва да се представи в подходящ момент след още време.

Денков подчерта, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ няма да има общ кандидат за президент с ГЕРБ на предстоящите президентски избори през 2026 година.

„Борисов имаше исторически шанс да скъса с Пеевски, да започне да работи за европейското развитие. В момента той работи единствено и само за собственото си оцеляване. Това, което все повече се вижда обаче, е че той няма думата“, добави Денков.

В петък, 5 септември, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в парламентарните кулоари, че дясното в България трябва да излезе с единен кандидат за президент, обществено приет и с репутация, който да е подкрепен от дясноцентристките партии. Така реално за втори път той заговори за общ кандидат за президентските избори, издигнат от партията му и „Продължаваме промяната – Демократична България“, след като през юни допусна участието на формацията му и във предложените предварителни избори.