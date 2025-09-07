Рекорден брой хора по света избягват новините поради негативния им характер

Светът наблюдава рекордно ниво на избягване на новини, причинено от информационно претоварване и негативния характер на новинарското отразяване. Такива данни са представени в годишно проучване на Института за изследване на журналистиката към Ройтерс, съобщава The Guardian.

Според проучването 40% от анкетираните от почти 50 държави съзнателно ограничават потреблението си на новини. Тази цифра се е увеличила значително в сравнение с 29% през 2017 година. В някои страни, като Обединеното кралство и САЩ, нивото на избягване на новини е дори по-високо – съответно по 46% и 42 процента.

Основните причини за избягване на новините, според анкетираните, са негативното въздействие върху настроението,

емоционалната умора от постоянното отразяване на конфликти и войни и чувството за невъзможност да се влияе на събитията. Много от тях вече не са доволни от прекомерното количество информация и нейния натрапчив характер.

Експертите потвърждават, че интензивното потребление на новини, особено чрез телевизията и социалните медии,

може да има отрицателно въздействие върху психичното здраве.

Изследванията показват връзка между излагането на обезпокоително съдържание и повишените нива на стрес и депресивни симптоми.

Като решение на проблема, експертите предлагат по-съзнателен подход към потреблението на информация: изключване на известията, отделяне на определено време за четене на новините вместо постоянно наблюдение, избор на надеждни източници.

Отбелязва се, че

умереното ограничаване на потреблението на новини може да бъде полезно

за психичното благополучие, но пълният отказ от информация може да доведе до намаляване на гражданската ангажираност и задълбочаване на социалните различия.

Microsoft съобщи за повреда на кабел в Червено море

Microsoft Corporation предупреди, че потребителите на облачната платформа Azure може да срещнат проблеми в услугата. Компанията посочи множество повреди по оптичния кабел в Червено море като причина.

„Ремонтът на подводни прекъсвания на оптични влакна може да отнеме време, така че ние постоянно ще наблюдаваме, преконфигурираме и оптимизираме маршрутизирането, за да сведем до минимум въздействието върху клиентите“, съобщи пресслужбата на компанията (цитирано от Ройтерс). Причината за повредата на кабела не беше посочена там.

Azure на Microsoft е един от най-големите доставчици на облачни услуги в света. Червено море е дом на телекомуникационен маршрут, който свързва Европа с Африка и Азия.