Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да запази единството в управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), съобщи японският телевизионен канал NHK.

Според телевизионния канал, Шигеру Ишиба ще обяви намерението си днес на пресконференция в официалната резиденция на премиера.

Много членове на ЛДП призовават Ишиба да подаде оставка след неуспешните избори

за горната и долната камара на парламента. Управляващата коалиция в Япония се озова в ситуация, в която губи мнозинството си и в двете камари за първи път от 70 години.

В понеделник ще бъдат публикувани резултатите от анкета в ЛДП относно провеждането на предсрочни избори за председател на партията (Шигеру Ишиба също заема този пост). Според NHK, 130 от 295-те членове на парламента от ЛДП вече са подкрепили това решение.

Според съобщения в медиите,

премиерът не е искал да чака резултатите от партийното гласуване.

Въпреки че преди това беше заявил, че няма да подаде оставка, тъй като трябва да изпълни задълженията си, включително да реши въпроса за американските мита върху японски стоки.

Шигеру Ишиба е на поста премиер на Япония по-малко от година – от 1 октомври 2024 година.