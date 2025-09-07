„Има такъв народ“ предлага да отпаднат ограниченията за строителството на високи сгради

Депутати от „Има такъв народ“ внесоха в парламента предложения за промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община, които предвиждат премахване на ограниченията за строеж на високи сгради край бул. „Цариградско шосе“ в района на ж.к. „Младост“. Те предлагат максималната височина на сгради в смесени многофункционални зони в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра. Вносителите на проекта смятат, че настоящото ограничение от 100 метра е остаряло и неоправдано спъва развитието на тези територии.

„Добрите практики в държавите с развити съвременни урбанистични тенденции показвали, че е напълно оправдано да бъде допуснато строителството на много високи сгради, които да бъдат разположени на разумни отстояния, без допускане на засенчване или неразумно и прекомерно натоварване на градската среда“, пишат вносителите.

Предложенията за увеличаване на максималната височина на сградите идват на фона на продължителни скандали и обществена чувствителност към строежа на високи сгради в София. Зоните около действащите метростанции вече са силно застроени и претоварени, а правилото създава неравнопоставеност спрямо бъдещите станции, които първоначално умишлено са били изключени.