Тръмп и Си Дзинпин може да се срещнат през октомври в Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, а среща с китайския президент Си Дзинпин е възможна в кулоарите на събитието през октомври. Това съобщи CNN, позовавайки се на източници.

Срещата на върха на АТИС, председателствана от Република Корея, ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември в град Кьонджу. Според CNN се обсъжда организирането на среща между Тръмп и Си Дзинпин, но все още не са постигнати споразумения. Белият дом потвърди пред канала, че посещението на президента на САЩ в Южна Корея е възможно и че целта му ще бъде разговори за икономическо, търговско, отбранително и гражданско енергийно сътрудничество.

CNN отбелязва, че пътуването на Тръмп до Република Корея може да му предостави и възможност да проведе среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Според телевизионния канал,

южнокорейският президент И Дже Мьон е поканил американския си колега на срещата на върха на АТИС

миналата седмица и е предположил, че подобна платформа може да се превърне в място за разговори със севернокорейския лидер.

Република Корея, като организатор на срещата на върха на АТИС през 2025 г., е изпратила покана до руския президент Владимир Путин. Москва ще реши нивото на делегацията по-късно.

Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) е регионална икономическа организация с централен офис в Сингапур. В нея влизан 21 държави.

Създадена е през 1989 година в Канбера по предложение на министър-председателите на Австралия и Нова Зеландия. Целите на организацията са облекчаване на свободната търговия и развитие на регионалното сътрудничество. Първоначалният висш орган е ежегодна среща на ниво министри, но след промените през 1993 година взимат участие лидерите на държавите членки. Органи са: конференция на високо равнище, сесии на министрите на външните работи и на икономиката, Постоянен секретариат, Азиатско-тихоокеански парламентарен форум.

АТИС действа на принципа на необвързващи споразумения. Всички решения, които се взимат на форумите, се приемат с консенсус.