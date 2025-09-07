Украйна е подложена на масирана атака от руски дронове

Украйна е подложена на масирана атака от дронове, съобщават украинските медии. В повечето области на страната е обявена тревога. Кореспонденти на „Суспилне“ съобщават за експлозии в Харков и Днепър. Междувременно губернатор Воронежской области Александр Гусев съобщи, че над три района на региона са били свалени шест украински безпилотни летателни апарата.

Министерството на отбраната на Русия твърди, че от 20.00 ч. до полунощ са унищожени 31 украински дрона над три руски региона и анексирания Крим.

Тази сутрин руските сили атакуваха и украинския черноморски град Одеса с балистична ракета, като отекна силен взрив. Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време, а взривът отекна в 6:06 часа.

Регионалните власти призоваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.