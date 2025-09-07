Липсата на вода се дължи преди всичко на климатични промени, заяви екоминстъра Манол Генов

Министърът на околната среда и водите Манол Генов коментира пред общественото радио, че основната причина за безводието са климатичните промени. Той уточни, че водната инфраструктура е разпределена между няколко министерства и напомни, че системата за напояване е изградена преди около 40 години, когато язовирите са били проектирани за комплексно използване.

На въпрос за наличие на „водна мафия“ Генов отговори, че това са само приказки и посъветва да се пита ВЕЦ-овете доколко са доволни от него.

„За периода от февруари-март досега са направени над 160 проверки за незаконни количества за водовземания, издадени са 95 акта и 33 наказателни псотановления“, допълни екоминистърът. Тази година има спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 70-80 милиона куб. м, които са искани за напоявяне и 13-14 млн. куб. м., искани за питейно-битови нужди. Той добави, че валежите в следващите месеци ще се оскъдни и язовирите ще се пълнят бавно.

Нов протест заради безводието в Плевен

Междувременно, в 14.00 ч., хората в Плевен започнаха да се събират край езерото в парка „Кайлъка“ на нов протест заради водната криза и безводието в града и региона. След това демонстрацията ще продължи с автошествие през централните улици, за да стигне до пътя София – Русе, който ще бъде блокиран.

В 17.00 ч. жителите на града ще изразят недоволството си и пред общината.

Още миналата година бяха предложени мерки за решаване на водната криза в Плевен и Ловеч, включително ремонт на най-проблемните участъци във ВиК мрежата, но въпреки това проблемите остават, а краткосрочните действия не дадоха резултат.

Настоящото правителство също предприе стъпки срещу безводието в Плевен, като сред най-спешните са изпращането на експерти от ВиК-Пловдив за установяване на критичните зони със загуби на вода, осигуряване на водоноски за всички квартали и извършване на сондажи за допълнителни водни количества от около 300 литра в секунда.

Освен това, на 3 септември парламентът реши Министерският съвет в рамките на две седмици да създаде Национален борд по водите, който да координира действията за справяне с кризата и да обедини усилията на институциите за предотвратяване на бъдещи проблеми.