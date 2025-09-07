РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Липсата на вода се дължи преди всичко на климатични промени, заяви екоминстъра Манол Генов

Липсата на вода се дължи преди всичко на климатични промени, смята Манол Генов

Министърът на околната среда и водите Манол Генов коментира пред общественото радио, че основната причина за безводието са климатичните промени. Той уточни, че водната инфраструктура е разпределена между няколко министерства и напомни, че системата за напояване е изградена преди около 40 години, когато язовирите са били проектирани за комплексно използване.

На въпрос за наличие на „водна мафия“ Генов отговори, че това са само приказки и посъветва да се пита ВЕЦ-овете доколко са доволни от него.

„За периода от февруари-март досега са направени над 160 проверки за незаконни количества за водовземания, издадени са 95 акта и 33 наказателни псотановления“, допълни екоминистърът. Тази година има спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 70-80 милиона куб. м, които са искани за напоявяне и 13-14 млн. куб. м., искани за питейно-битови нужди. Той добави, че валежите в следващите месеци ще се оскъдни и язовирите ще се пълнят бавно.

Нов протест заради безводието в Плевен

Междувременно, в 14.00 ч., хората в Плевен започнаха да се събират край езерото в парка „Кайлъка“ на нов протест заради водната криза и безводието в града и региона. След това демонстрацията ще продължи с автошествие през централните улици, за да стигне до пътя София – Русе, който ще бъде блокиран.

В 17.00 ч. жителите на града ще изразят недоволството си и пред общината.

Още миналата година бяха предложени мерки за решаване на водната криза в Плевен и Ловеч, включително ремонт на най-проблемните участъци във ВиК мрежата, но въпреки това проблемите остават, а краткосрочните действия не дадоха резултат.

Настоящото правителство също предприе стъпки срещу безводието в Плевен, като сред най-спешните са изпращането на експерти от ВиК-Пловдив за установяване на критичните зони със загуби на вода, осигуряване на водоноски за всички квартали и извършване на сондажи за допълнителни водни количества от около 300 литра в секунда.

Освен това, на 3 септември парламентът реши Министерският съвет в рамките на две седмици да създаде Национален борд по водите, който да координира действията за справяне с кризата и да обедини усилията на институциите за предотвратяване на бъдещи проблеми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени