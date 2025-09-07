Русия удари сградата на украинското правителство, има три жертви, сред които и бебе

Най-голямата руска нощна въздушна атака от началото на войната подпали главната сграда на украинското правителство в Киев и отне живота на трима души, включително и на бебе. Руснаците са изстреляли 805 дрона и 13 ракети, от които са свалени 751 дрона и 4 ракети.

„Ще възстановим сградите, но загубените животи не могат да бъдат върнати. Врагът тероризира и убива нашите хора в цялата страна всеки ден“, заяви украинският премиер Юлия Свириденко в Телеграм.

Украинският президент Володимир Зеленски написа във „Фейсбук“, че „тези убийста сега“ са съзнателно престъпление и начин за удължаване на войната в момент, в който отдавна е можело да започне истинска дипломация.

Атаката се случва след като над две дузини европейски държави обещаха да патрулират всяко мирно споразумение, като някои са готови да изпратят войски на земята. Киев подчертава, че гаранциите за сигурност, подкрепени от западни войски, са ключови за всеки мирен договор, за да се предотврати бъдеща руска инвазия.

Президентът Владимир Путин обаче заяви, че присъствието на западни сили в Украйна е неприемливо и тези сили ще бъдат „легитимна цел“.