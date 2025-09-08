Българската организация за винен туризъм иска законодателни промени специално за него

Необходими са законодателни промени, с които виненият туризъм да бъде изведен като отделен продукт, обяви Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм, която обединява водещи винарни в страната, в ефира на БНР.

Минкова добави, че виненият туризъм може да превърне страната ни в целогодишна туристическа дестинация и че в тази посока те ще работят съвместно Министерството на туризма. Тя уточни, че всички български винарни, които предлагат услугата винен туризъм, ще могат да се представят на глобалната конференция за винен туризъм тази година, която ще се проведе в Пловдив – от 5 до 7 октомври 2025 година.

Според Минкова интересът към по-нишов вид туризъм, свързан с културата, изкуството и виното, ще се увеличава, а България, в това отношение, притежава всички дадености и възможности, чрез които да привлече чуждестранни туристи.

Минкова добави, че все повече български туристи ще бъдат привлечени от винарните като място за преживяване.

Според Минкова първите крачки за развитие на сектора вече са направени, като по-конкретно тя имаше предвид създаването на единна организация, която получава подкрепата на Министерството на туризма. Оттук нататък следва да бъдат създадени работни проекти с Министерството на културата, Министерството на земеделието и Министерството на туризма.

