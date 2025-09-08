Златото надхвърли 3600 долара за тройунция в очакване на по-ниски лихви в САЩ

Златото се изкачи над 3600 щ. долара за тройунция на 8 септември – поредната рекордна височина, под натиска на трупащите се очаквания за понижение на лихвените проценти в Съединените щати и страховете за независимостта на щатската централна банка. През последните три седмици жълтият метал е поскъпнал с 9%, а от началото на годината пазарната му оценка се е увеличила с 37 процента. Сред основните причини за зрелищния възход са опасенията за инфлацията на най-голямото световно стопанство и растящия му публичен дълг, ограничили привлекателността на зелените пари като фактор за съхранение на стойността на авоарите.

В 18 ч. българско време на 8 септември златото за незабавна доставка се предлагаше за 3640.91 долара за тройунция след като преди по-малко от седмица надхвърли за първи път котировката от 3500 долара за тройунция, а впоследствие продължи нагоре с помощта на публикуваните по-слаби от очакваните данни за американския пазар на труда.

Пазарните играчи вече са вкарали в цените лихвена редукция от поне 25 базови пункта на официалното съвещание на Федералния разарв през идната седмица, като някои търговци са започнали да залагат дори на по-сериозното лихвено понижение с 0.5 процента.

„Очакванията, че американската централна банка ще понижи лихвите помагат на статуса на златото като застраховка срещу инфлация“, коментира Крис Търнър – шеф на звеното за глобални пазарни проучвания на нидерландската „Ай Ен Джи“. Той отбелязва, че инвеститарите са започнали да остойностяват по-ранен и по-дълбок низходящ лихвен цикъл на Федералния резерв в период на прилепчива инфлация и „реалните лихвени проценти (които са инфлационно коригирани) изглежда ще станат отново отрицателни и златото в качеството си на инфлационна застраховка ще превъзхожда (другите активи)“.

По-ниските лихви по правило тласкат нагоре златните котировки, защото инвеститорите, които очакват по-ниски доходи от облигации, обръщат поглед към други инвестиционни инструменти. Опасенията от стагфлация – висока инфлация и стагниращ икономически растеж – в Съединените щати също увеличават привлекателността на скъпоценния метал през последните седмици, след като икономическото въздействие на митата на американския президент Доналд Тръмп започва да се усеща.

Поевтиняването на щатския долар през тази година, което прави златните покупки по-изгодни за пазаруващите в други валути, също има принос за възхода на скъпоценната суровина. „Не е съвпадение …. че сме свидетели на най-слабото първо полугодие на зелените пари от половин век насам и че това съвпада с най-силния период на златото за почти същото време“, отбелязва Мая Бхандари – главен инвестиционен директор в мениджъра на активи Neuberger Berman.

Щатският долар е поевтинял с 10% през 2025-а спрямо кошницата от основните си валутни конкуренти. В 18.46 ч. българско време на 8 септември еврото се разменяше срещу 1.1746 щ. долара.

Инвеститорите изчакват изхода от опита на Тръмп да уволни члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук, който в момента е в съдебната зала. Усилията на стопанина на Белия дом да влияе на паричната политика на най-важната централна банка в света подновиха страховете от по-висока инфлация и насочиха пазарните играчи към златото. Това се случва в допълнение към продължилите с години рекордни покупки на световните централни банкери, помогнали на жълтия метал да измести активите в евро от второто място като дял от валутните им резерви.