Вицепрезидентът Илияна Йотова стана почетен жител на Стар Бешенов в Румъния. Церемонията се проведе в рамките на празнично заседание на Общинския съвет, водено от кмета Боно Кукалан, съобщи коресподент на БТА.

От своя страна вицепрезидентът на България подари на кмета Боно Кукалан всички знаци на глаголицата и припомни, че тази година глаголицата става на 1170 години.

„Сложете глаголицата в тази чудесна сграда, нека всеки си намери своя знак с пожелание за много здраве и нека в тази сграда се взимат само мъдри, в интерес на хората, решения“, пожела Илияна Йотова.

Кметът Боно Кукалан свали от една от стените на общината картина с глаголицата, нарисувана от Орфей Миндов, която впечатли вицепрезидента на влизане в сградата, и й я подари.

„Картината е нарисувана преди няколко години по време на пленер за изобразително изкуство, организиран от общината. Периодически, всяка пролет организираме различни сесии за изобразително изкуство. На тях обикновено има деца, но каним и други артисти, включително от България, а и българи зад граница“, обясни Боно Кукалан.

Събитието е в рамките на отбелязването на 280-годишнината от създаването на най-старото българско училище в света, което действа без прекъсване от 1745 г. насам – „Свети Кирил и Методий“ в Стар Бешенов. По-рано днес Илияна Йотова откри в него учебната година. Вицепрезидентът ни посети и католическата църква „Успение Богородично“ и намиращия се в близост до нея Музей на българското малцинство. Гостуването завърши с музикален и танцов поздрав в „Българската къща“ – централата на Съюза на банатските българи в Стар Бешенов.

Депутатът на българското малцинство в румънския парламент Георги Наков подари на вицепрезидента Илияна Йотова картина на жена, пременена в банатска българска носия и диск на концерта „Глас“, на който тя бе поканена да бъде патрон. Тя на свой ред го дари с копие на пръстена на цар Калоян, който по думите й има магическа сила.

През август 2013 г. и Христо Стоичков стана почетен жител на Стар Бешенов. Това се случи по време на откриването на стадион в селото, който носи неговото име, като признание за спортните му успехи и патриотизма му. Стадионът е единственият в света, кръстен на футболната ни легенда.

Католическите българи от Банат представляват най-старата българска диаспора в Румъния днес. Те се заселват по тези места през 1738 г., след като бягат от България след потушаването на Чипровското въстание. Според данни от последното официално преброяване на населението от 2021 г., Стар Бешенов има 3 827 жители. От тях 1 631 са представители на българския етнос, което представлява близо 43 процента от цялото население.

По време на посещението си в Румъния Илияна Йотова отбеляза, че нашите сънародници са добре представени в румънския парламент и на местно ниво, за което тя благодари на румънската държава. Благодарност отправи и на посланика на България в Румъния Радко Влайков за активната му работа.