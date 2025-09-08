Черна гора разчита на Силви Кирилов за Европейската здравноосигурителна карта

Българският министър на здравеопазването Силви Кирилов и черногорският му колега Воислав Шимун обсъдиха двустранното здравно сътрудничество в контекста на присъединяването на Черна гора към ЕС, съобщават от БТА.

Шимун начерта пътя, който Черна гора трябва да извърви до приемането на страната в Европейския съюз и заяви, че ще разчита на подкрепата на Министерството на здравеопазването на България, а по-конкретно за въвеждането и прилагането на ЕЗОК – Европейската здравноосигурителна карта.

Кирилов отговори, че двете министерства имат възможност за сътрудничество по области от взаимен интерес и не следва да се ограничават само до тези, включени в Меморандума за разбирателство, а по отношение на ЕЗОК отбеляза, че е необходимо да бъдат получени конкретни

предложения за промяна на Спогодбата за социална сигурност.

Припомняме, че по-рано днес премиерът Росен Желязков пристигна на двудневно посощение в Черна гора, където се срещна с министър-председателя Милойко Спаич и президента Яков Милатович, с които обсъди европейската им перспектива.

В българската делегация са още министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош.