Денят по диагонал – 8 септември 2025 г.

България е твърд и постоянен поддръжник на европейската перспектива на Черна гора. Подгорица покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката, базирана на собствените заслуги. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на съвместен брифинг с черногорския премиер Милойко Спаич в Подгорица, където нашият премиер е на посещение.

Българският министър-председател пожела на своя колега именно Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз.

Изчезналият за близо два месеца бивш зам.-кмет на Варна Диан Иванов изненадващо публикува пост във „Фейсбук“, в който твърди, че е получил заплахи за живота си, след като се отказал от показанията си срещу задържания кмет на града Благомир Коцев.

За Иванов бе известно, че първоначално е дал показания срещу Коцев, но седмица след това самият той оповести във „Фейсбук“, че се отказва от тях чрез заявление до Софийска градска прокуратура. Иванов обяви, че показанията били направени под натиск от служител на антикорупционната комисия и той бил готов пред съдия и адвокат да даде подробности по казуса.

Пожарът в Рила продължава вече повече от десет дни и все още не е локализиран. Огнеборци, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия в труднодостъпни терени на над 2000 метра височина. Гасенето се извършва предимно на ръка, като вятърът усложнява обстановката, променяйки непрекъснато посоката си.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев ще е заместник-управител за България в Международния валутен фонд. Решението на правителството е в съответствие с чл. XII, раздел 2, буква “а“ от Учредителния договор на МВФ, съгласно който всяка страна членка определя съответно управител и заместник-управител, които да представляват интересите на страната в съвета на управителите на Международния валутен фонд.

Предвид тези изисквания и досегашната практика, позицията на управител за България в МВФ се заема от управителя на Българската народна банка – в момента Димитър Радев, а на заместник-управител – от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тази международна финансова институция.

Норвежците избират нов парламент, като проучванията прогнозират победа за управляващата Работническа партия на премиера Юнас Гар Стьоре. Очаква се левият блок да има малко мнозинство, докато дясната популистка Прогресивна партия може да заеме второ място.

Ако Лейбъристите спечелят, Стьоре ще търси подкрепа от други леви формации, но климатичната политика може да се окаже решаваща за коалиционните преговори. Зелената партия, която вероятно ще вземе около 7% от гласовете, настоява за спиране на проучванията за нефт и газ – позиция, която се разминава с тази на Работническата партия.

Американските медии продължават да обсъждат решението на президента Доналд Тръмп да върне историческото име на Пентагона – Министерство на войната.

И докато някои виждат това като противоречие със заявените от Тръмп усилия за поддържане на мира, други смятат това решение за напълно логично. И призовават за по-нататъшна борба с евфемизмите.