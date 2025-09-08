РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България е поддръжник на европейската перспектива на Черна гора

министър-председателят Росен Желязков от черногорския премиер Милойко Спаич.

От обявяването на независимостта на Черна гора България е постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази приятелска държава. А това ни задължава да засилваме нашите двустранни отношения по посока на развитие на икономическите ни връзки, но те са предпоставени от по-добрата свързаност. Това каза днес в черногорската столица Подгорица премиерът Росен Желязков след подписване на двустранни документи между двете държави.

Става въпрос за два ключови документа: споразумение за научно и технологично сътрудничество между България и Черна гора и двустранна декларация за транспортно партньорство, с акцент върху откриването на директна въздушна линия София–Подгорица.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора. Той ще се срещне с министър-председателя Милойко Спаич и президента Яков Милатович.

Премиерът Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното Кралство със своя принос в Съюза.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 година.

Черна гора може да се присъедини към ЕС до края на 2026 г.

Черна гора може да завърши преговорите с Европейската комисия за присъединяване към ЕС до края на 2026 година. Това мнение изрази европейският комисар по разширяването Марта Кос на съвместна пресконференция с австрийския министър по въпросите на младежта, семейството, Европейския съюз и интеграцията Клаудия Плаколм.

„Две държави кандидатки постигнаха особен напредък към членство в Европейския съюз. Черна гора вече отговаря на всички критерии за присъединяване. Ако всичко продължи в този дух, ще завършим преговорите до края на 2026 г., а скоро след това – и с Албания“, каза Марта Кос.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени