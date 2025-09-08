България е поддръжник на европейската перспектива на Черна гора

От обявяването на независимостта на Черна гора България е постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази приятелска държава. А това ни задължава да засилваме нашите двустранни отношения по посока на развитие на икономическите ни връзки, но те са предпоставени от по-добрата свързаност. Това каза днес в черногорската столица Подгорица премиерът Росен Желязков след подписване на двустранни документи между двете държави.

Става въпрос за два ключови документа: споразумение за научно и технологично сътрудничество между България и Черна гора и двустранна декларация за транспортно партньорство, с акцент върху откриването на директна въздушна линия София–Подгорица.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора. Той ще се срещне с министър-председателя Милойко Спаич и президента Яков Милатович.

Премиерът Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното Кралство със своя принос в Съюза.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 година.

Черна гора може да се присъедини към ЕС до края на 2026 г.

Черна гора може да завърши преговорите с Европейската комисия за присъединяване към ЕС до края на 2026 година. Това мнение изрази европейският комисар по разширяването Марта Кос на съвместна пресконференция с австрийския министър по въпросите на младежта, семейството, Европейския съюз и интеграцията Клаудия Плаколм.

„Две държави кандидатки постигнаха особен напредък към членство в Европейския съюз. Черна гора вече отговаря на всички критерии за присъединяване. Ако всичко продължи в този дух, ще завършим преговорите до края на 2026 г., а скоро след това – и с Албания“, каза Марта Кос.