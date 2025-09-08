РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Диан Иванов получил заплахи за живота си след отказа от показанията си срещу Благомир Коцев

Изчезналият за близо два месеца бивш зам.-кмет на Варна Диан Иванов изненадващо публикува пост във „Фейсбук“, в който твърди, че е получил заплахи за живота си, след като се е отказал от показанията срещу задържания кмет на града Благомир Коцев.

За Иванов бе известно, че първоначално е дал показания срещу Коцев, но седмица след това оповести във „Фейсбук“, че се отказва от тях чрез заявление до Софийска градска прокуроратура – показанията били направени под натиск от служител на антикорупционната комисия; бил готов пред съдия и адвокат да даде подробности и всичко по казуса. После Иванов изчезна от публичния живот. „Фейсбук“ постът му също бе свален. Той е приятел от детството на Коцев, фамилен адвокат, следваше го плътно в живота. На първия варненски протест в защита на арестанта, докато все още нямаше изявление за оттегляне на показанията, сестрата на Коцев го нарече от микрофоните „Юда“.

Бившият зам.-кмет на Варна твърди, че не знае кой е изтрил предишната му публикация в социалната мрежа. След като подал заявление до прокуратурата, получил заплахи за живота си и оттогава се е задържал у дома. До този момент никоя институция не го е потърсила за разпит. Сега отново припомня своето изявление, тъй като предстои ново разглеждане на мерките на задържаните. Постът му завършва с думите: „Предстои да разберем какво ще се случи с мен..“

