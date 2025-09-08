През следващите месеци пътна полиция ще следи по-строго поведението на пешеходците заради новите, по-строги правила за движение. Сред тях е и забраната за използване на телефон при пресичане на пешеходна пътека. Макар засега да няма наложени глоби, санкциите за пешеходци вече са значително завишени.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков подчерта, че контролът ще бъде особено засилен през есента заради повишения брой пътнотранспортни произшествия с участието на пешеходци.

Само през последните почивни дни са регистрирани над 3700 нарушения за превишена скорост, като 470 от тях са засечени чрез новите системи за измерване на средна скорост.