Над десет дни продължава борбата с пожара в Рила

Пожарът в Рила продължава вече повече от десет дни и все още не е локализиран. Огнеборци, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия в труднодостъпни терени на над 2000 метра височина. Гасенето се извършва предимно на ръка, като вятърът усложнява обстановката, променяйки непрекъснато посоката си.

Директорът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград, комисар Валентин Василев, обясни пред NOVA, че огънят се разпространява низово и обхваща два основни фронта – северозападен и южен. За ограничаване на разпространението в неделя са изградени две широки просеки. В гасенето са включени и високопроходими машини, тъй като на места наклонът достига 70 градуса. Вода за гасене е осигурена чрез изградена водоснабдителна линия и резервоар.

Военен хеликоптер вече е оказал помощ, но днес летателна техника няма да бъде използвана. Според властите засега няма опасност за населени места.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

