Желязков припомни етимологичното значение на „деребей“ във връзка с речта на Радев за 6 септември

След като на 6 септември, датата на която чествахме кръгла годишнина от Съединението на България и президентът Румен Радев обяви в тържествената си реч в Пловдив, че „140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а в обществото има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия“, премиерът Росен Желязков бе попитан от журналисти как би коментирал думите му.

„Ако помните, дребей, като част от политическата лексика, беше въведено тогава, когато „Новото начало“ се обръщаше към Алианс за права и свободи“, започна Желязков трактовката си.



След това той припомни етимологичното значение на думата „деребей“ – непокорен на султана, османски управник.

Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници, но в политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование било на политически опоненти или политически алтернативи, продължи премиерът.

Той направи асоциация с глава от романа „Под игото“, в която Графът излиза на сцената и започва да разговаря с публиката, като тогава някой суфлира, друг подвиква от аудиторията.

Според Желязков репликата с „деребеите“ не е трябвало да се казва по време на честванията на 6 септември: „Това просто не беше мястото, където трябваше да се случва, но това е моята гледна точка. Защото Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация, на целокупната нация, на всички, дори на тези, които не се харесват, тези, които се мразят, на тези, които се ненавиждат помежду си„.

От друга страна Желязков призна, че когато с президента поднасяли венци и когато те били освирквани, президентът, по думите му, реагирал правилно, като му казал – така не се прави.

„И мисля, че тази негова лична оценка беше по-вярната оценка, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на този ден“, заключи Желязков.