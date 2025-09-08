Нетаняху предупреди жителите на Газа да напуснат незабавно града

От зазоряване днес (8 септември) досега при израелски атаки в Газа са убити най-малко 52 души, като от тях 32 са загинали в град Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че израелската армия скоро ще навлезе в град Газа и заради това нареди жителите му незабавно да го напуснат. Малко преди това стана ясно, че шестима души са убити, много други са ранени при стрелба в окупирания Източен Йерусалим. Според израелски представители става въпрос за терористична атака, в която са участвали двама палестинци от окупирания Западен бряг. Израелската полиция обяви, че извършителите са убити, съобщи „Ал Джазира“.

Двама палестинци открили огън по автобус на една от спирките на градския транспорт в Източен Йерусалим и убили шестима души. Досега никой не е поел отговорност за нападението, но според израелските власти двамата застреляни на местопрестъплението палестинци веднага били прославени и от „Хамас“, и от „Ислямски джихад“.

Терористичните атаки се завръщат на фона на надеждата за ново споразумение за Газа. Преди нея израелските власти били изразили готовност да приемат мирното предложение на САЩ, което предвиждало едноетапно освобождаване на всички заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г., и разоръжаване на „Хамас“.

Припомняме, че администрацията на президента Доналд Тръмп представи тази инициатива миналата седмица. След като проектът на споразумение бе представен и на палестинска група представители, те се съгласиха незабавно да се върнат на масата на преговори.

Отделно от това „Хамас“ поиска Израел да направи недвусмислено изявление, в което да обяви, че прекратява войната и изтегля военните си части от анклава.

Според израелски източници американската „оферта“, изпратена до „Хамас“, включва идея за едноетапно освобождаване на всички затворници и връщане на телата на загиналите заложници в замяна на прекратяване на огъня в Газа и прекратяване на операция „Колесниците на Гедеон“ на Израелските отбранителни сили, която постепенно навлиза във втората си, решителна фаза.

Освен това, според тези неофициални условия на САЩ, Израел трябва да освободи между 2500 и 3000 палестински затворници, като сред тях дори могат да бъдат хора, излежаващи доживотни присъди за убийство на израелски граждани.

На следващо място – след като правителството на Бенямин Нетаняху обяви прекратяване на огъня, страните във въоръжения конфликт трябва да започнат преговори за условията за приключване на войната. Това означава да се изпълни искането на Израел за пълно разоръжаване на „Хамас“, както и изтегляне на израелските части от Газа.

„Всички искат тази война да приключи! Израелците приеха моите условия. Време е и „Хамас“ да ги приеме. Предупредих ги за последствията от отказа. Това е последното ми предупреждение, няма да има друго!“ се казва в коментара на Доналд Тръмп спрямо „Хамас“ в социалната мрежа Truth Social.

„Всички искат заложниците да се приберат у дома“, подчерта стопанинът на Белия дом.

От 48-те заложници, все още държани в Газа, израелските власти официално обявиха 26 за мъртви. Смята се, че 20 души са все още живи, а съдбата на двама затворници остава неизвестна.

Американското предложение беше представено на „Хамас“ миналата седмица от специалния пратеник Стив Уиткоф, който го изпрати на групировката чрез свои неофициални посредници. Същевременно на радикално настроените палестинци бяха дадени гаранции: ако приемат инициативата, президентът Тръмп лично ще убеди израелското ръководство да преустанови военните действия.

След трагедията с шестимата убити при терористичното нападение Нетаняху свика извънредна среща с ръководителите на своя блок за сигурност. След като посети мястото на инцидента, израелският премиер подчерта, че страната му в момента се бори с тероризма на всички фронтове и че тази война продължава не само в ивицата Газа, но и в Йерусалим, Юдея и Самария (библейският топоним за Западния бряг на река Йордан).