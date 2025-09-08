РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството на Франсоа Байру във Франция падна

Франция

След като по-рано днес (8 септември) френският премиер Франсоа Байру поиска вот на доверие към правителството му, се оказа, че той има подкрепата само на 194 депутати, а 364 членове на Националното събрание гласуваха „Против“, съобщи АФП.

Очаква се утре сутринта Байру да връчи оставката си на президента Макрон. В лаконичното съобщение от Елисейския дворец се казва само, че в близките дни президентът обещава да назначи нов премиер.

Кабинетът на Байру е третото поред правителство в рамките на втория мандат на Еманюел Макрон, което си отива. През декември 2024 г. по подобен начин – със загубен вот на доверие – от поста бе свален и Мишел Барние.

Кабинетът на Байру управлява девет месеца. За целия този период той не успя да прокара проектобюджета за справяне с растящия дефицит. Байру предлагаше националният дълг да бъде намален с 44 милиарда евро. Това изглеждаше направо невъзможно за опонентите му, предвид факта, че според френската статистическа служба дългът на Франция е в размер на 3 трилиона 345 милиарда евро към края на първото тримесечие на 2025 година.

След като стана ясно, че кабинетът на Байру пада, крайнолевият лидер Жан-Люк Меланшон призова и президентът Еманюел Макрон да си подаде оставката. Очаква се в сряда напрежението във Франция да се засили, тъй като за тогава лявата опозиция е планирала първия ден на „пълна блокада“ на страната в знак на протест. Лидери от левицата настояват бъдещият премиер да бъде от нейните редици, тъй като е първа парламентарна сила.

