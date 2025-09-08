Норвежкото правителство на малцинството е на път да спечели с малка разлика изборите този понеделник.

Ако официалните резултати потвърдят предварителните данни, 65-годишният премиер Юнас Гар Стьоре ще остане на власт в Норвежкото правителство на малцинството, което ще бъде силно зависимо от по-малките партии за приемане на важни законодателни решения, като например фискалните бюджети.

За да получи подкрепа, Юнас Гар Стьоре вероятно ще трябва да се справи със сложни дискусии по въпроси, свързани с повишаването на данъците за богатите, бъдещи проучвания за петрол и продажби на инвестиции от 2 трилиона долара от израелски компании на норвежкия суверенен фонд.

Според някои телевизионни оператори – NRK и TV2, както и на всекидневника VG, левият блок на Работническата партия на Щоре и четири по-малки партии печелят 87 места, което е с две повече от необходимите за мнозинство 85 места.

Десните партии, водени от антиимигрантския популист „Прогрес“ и консерваторите на бившия премиер Ерна Солберг, която е вече на 64 години, са на път да спечелят 82 места.

Опасенията на избирателите относно сътресенията в Украйна и агресивна Русия, която граничи с Норвегия в Арктика, накараха някои генерали да започнат да мислят какво ще се прави оттук насетне.

Нито една от десните партии, за които се очаква да спечелят места в новия парламент, не е търсила подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп или на неговото движение, за разлика от някои техни колеги другаде в Европа, уточняват от „Ройтерс“.