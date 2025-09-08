Норвегия гласува за нов парламент – Работническата партия има шанс за победа

Норвежците избират нов парламент, като проучванията прогнозират победа за управляващата Работническа партия на премиера Юнас Гар Стьоре. Очаква се левият блок да има малко мнозинство, докато дясната популистка Прогресивна партия може да заеме второ място, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ако Лейбъристите спечелят, Стьоре ще търси подкрепа от други леви формации, но климатичната политика може да се окаже решаваща за коалиционните преговори. Зелената партия, която вероятно ще вземе около 7% от гласовете, настоява за спиране на проучванията за нефт и газ – позиция, която се разминава с тази на Работническата партия.

Ключов фактор в изборите е и обещанието на правителството за таван на цените на енергията, на фона на инфлацията и намаляващата покупателна способност, въпреки стабилната икономика.

Гласуването започна още в неделя, като около 47% от населението вече се възползва от предсрочния вот. Първите екзитполове се очакват след затварянето на секциите в 21:00 часа.