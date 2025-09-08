РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Норвегия гласува за нов парламент – Работническата партия има шанс за победа

Норвегия гласува за нов парламент – Работническата партия има шанс за победа

Норвежците избират нов парламент, като проучванията прогнозират победа за управляващата Работническа партия на премиера Юнас Гар Стьоре. Очаква се левият блок да има малко мнозинство, докато дясната популистка Прогресивна партия може да заеме второ място, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ако Лейбъристите спечелят, Стьоре ще търси подкрепа от други леви формации, но климатичната политика може да се окаже решаваща за коалиционните преговори. Зелената партия, която вероятно ще вземе около 7% от гласовете, настоява за спиране на проучванията за нефт и газ – позиция, която се разминава с тази на Работническата партия.

Ключов фактор в изборите е и обещанието на правителството за таван на цените на енергията, на фона на инфлацията и намаляващата покупателна способност, въпреки стабилната икономика.

Гласуването започна още в неделя, като около 47% от населението вече се възползва от предсрочния вот. Първите екзитполове се очакват след затварянето на секциите в 21:00 часа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени