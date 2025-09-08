Росен Желязков на официално посещение в Черна гора

Премиерът Росен Желязков е на двудневно официално посещение в Черна гора, където ще се срещне с министър-председателя Милойко Спаич и президента Яков Милатович.

По време на визитата ще бъдат подписани два ключови документа: споразумение за научно и технологично сътрудничество между България и Черна гора и двустранна декларация за транспортно партньорство, с акцент върху откриването на директна въздушна линия София–Подгорица.

По повод 140 години от Съединението на България, Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър I Батенберг в Университета на Черна гора и ще изнесе лекция пред студенти.

В официалната делегация участват вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и здравният министър Силви Кирилов, които ще проведат срещи със своите черногорски колеги.