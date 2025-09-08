„Пощенска банка“ е класирана първа за обслужваща банка на Столичната община

Решението на Столичната община може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от оповестяването на решението, обявено на 5 септември.

„Юробанк“ беше една от четирите поканени за участие в процедурата, след като общината се отказа от услугите на Общинска банка. Спечелила е с това, че няма да взима никакви такси за превалутиране на евро и йени. Последното уточнение е важно, коментират запознати, имайки предвид заема, който Столична община е теглила преди време от Японската банка за развитие за строежа на първата отсечка на метрото.

Няма да се начисляват такси и при трансакции на физически ПОС терминали. Стойността на договора е 2.5 млн. лева.