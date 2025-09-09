Активите на Групата „ЦКБ“ са нараснали до 9.82 млрд. лева в края на юни

Активите на Групата „Централна кооперативна банка“ са нараснали с 766.78 млн. лева на годишна база до 9.82 млрд. лева в края на второто тримесечие. Спрямо първото тримесечие на тази година активите на банката се увеличават с 175.68 млн. лева, показват данните от междинния финансов отчет на кредитната институция.

Нетната печалба на Групата „ЦКБ“ в края на юни се увеличава до 51.34 млн. лева. В сравнение със същия период на миналата година, тя е с 3.48 на сто по-ниска.

Приходите и разходите на Групата са единствено от обичайната дейност на кредитната институция.

Нетният доход от лихви на Групата „ЦКБ“ намалява и е 112.35 млн. лева

при 112.62 млн. лева преди година. Нетният доход от такси и комисионни обаче се е повишил, като е на стойност 83.02 млн. лева.

Банковата група включва “Централна кооперативна банка” АД като компания майка и контролираните от нея дъщерни фирми – “Централна кооперативна банка” – Скопие, в която има дял от 87.35%, както и управляващото дружество “ЦКБ асетс мениджмънт” ЕАД, „Уайн асетс“ ЕООД и „Уайнъри асетс“, в коитко е едноличен собственик на капитала. „Централна кооперативна банка“ има лиценз за извършване на банкова дейност, като предоставянето на кредити и гаранции е част от обичайната дейност на кредитната институция. Същото важи и за “Централна кооперативна банка” – Скопие.

Към края на шестмесечието сумата на

предоставените кредити и аванси на клиенти на ЦКБ формират 35.64% от общите активи

на консолидирана основа, при дял от 36.35% преди година и 35.86% в края на март.

Общата стойност на задълженията на Групата „ЦКБ“ към другите депозитанти през второто тримесечие е нараснала значително – до 8.91 млрд. лева. Числата показват, че сумата расте и на годишна, и на тримесечна база. Основната част от тези задължения – 99 процента, са към граждани, предприятия и нефинансови институции. Нарастването на тези суми на годишна база е със 7.81 на сто, отчитат от банката. А в сравнение с първото тримесечие задълженията към депозанти също растат, но с 1.57 процент. Така Групата поддържа стабилна структура на привлечените средста, което пък ѝ позволява да запази своята независимост от външно финансиране по време на флуктуации на финансовите пазари.

Собственият капитал на “Групата ЦКБ” е обща стойност от 918.24 млн. лева като расте

и на годишна и на тримесечна база. В него се включва и собствения капитал на банката-майка ЦКБ, който е 912.4 млн. лева.

Общото събрание на акционерите на компанията-майка ЦКБ гласува нетната печалба за 2024 г. в размер на 95.9 млн. лева да бъде отнесена във фонд “Резервен”.

В момента акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“ по 1.68 лева за един брой като котировките им са равни на тези в началото на януари. Така инвеститорите оценяват ЦКБ на 213 578 350 лева пазарна капитализация.