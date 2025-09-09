Тръмп омаловажи домашното насилие и предизвика вълна от критики

Американският президент Доналд Тръмп предизвика остри критика, след като заяви, че случаите на домашно насилие не бива да се броят в официалната статистика за престъпността, наричайки ги „малка кавга със съпругата“, предаде The New York Times. Той направи коментара си по време на изказване във Вашингтон, където обяви, че мерките му напълно са премахнали престъпността в столицата, въпреки реалните данни за убийства, грабежи и кражби.

Изявлението му предизвика възмущение в социалните мрежи, където републиканският стратег Сара Лонгуел и множество граждани осъдиха омаловажаването на домашното насилие. Някои потребители дори публикуваха сатирични колажи, окарикатуряващи президента като насилник.

Въпреки критиките, Тръмп продължава да твърди, че престъпността е извън контрол в градове, управлявани от демократите, и да изпраща Националната гвардия за справяне с безредиците.