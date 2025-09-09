РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Monte Paschi поема Mediobanca, подготвяйки промяна на италианското банково дело

Monte Paschi (Banca Monte dei Paschi di Siena – „Монте Паски“) си осигури мажоритарен дял в Mediobanca („Медиобанка“), затвърждавайки доскоро немислимото придобиване на най-голямата независима италианска банка за 16 млрд. евро – сделка с потенциал да промени италианските финанси. Инвеститорите на „Медиобанка“ са предложили 62.3% от акциите си на „Монте Паски“, става ясно от подадена информация на 8 септември, което й гарантира мажоритарен дял след като официално придобие тези книжа.

Сделката, на стойност почти 16 млрд. евро при приключването на борсовата търговия на 8 септември, ще роди третия по големина по размер на активите кредитор в Италия и осъществява дългогодишната амбиция на италианския премиер Джорджа Мелони да създаде нова голяма банка, която да се конкурира ефективно с италианския банков първенец „Интеза Санпаоло“ и следващия го по петите „Уникредит“.

Ако бъде доведена докрай, ще бъде и първата мащабна трансакция от започналата преди около година вълна от сливания и придобивания в италианския финансов сектор. Оттогава са осъществени няколко по-малки поглъщания, като „Уникредит“ се отказа да преследва „Банко БПМ“ заради поставените от Рим неизгодни условия.

Придобиването на „Медиобанка“ „създава нова конкурентна сила“, която ще се нареди „сред лидерите в италианския банков сектор“, заяви в официално съобщение за пресата „Монте Паски“ на 8 септември.

Придобиването на най-голямата независима инвестиционна банка в Италия е кулминацията на сапунената опера на кредитора от Сиена и зашеметяващ обрат за него. Основаната през 1472-а „Монте Паски“, която е считана за най-старата все още действаща банка в света, едва наскоро излезе от дълбоко преструктуриране, продължило повече от десетилетие. Проблемите й започнаха след неподходящо поглъщане точно преди финансовата криза от 2008 г. и завършиха с национализацията ѝ през 2017 година. В този период инвеститорите инжектираха над 14 млрд. евро свежи средства, а ддържавата добави към тях около 7 млрд. евро капитал.

Откакто обаче главният изпълнителен директор Луиджи Ловальо пое управлението през 2022 г., повишаващите се лихвени проценти и осъщественото от него дълбоко преструктуриране качиха рентабилността и цената на акциите, позволявайки на Рим да продаде дела си в кредитора.

Поскъпващите акции осигуриха също на „Монте Паски“ валутата да внесе офертата за поглъщане на „Медиобанка“ – конкурент с близо 70% по-висока пазарна оценка. В началото на септември банката от Сиена подобри предложението си, добавяйки парична сума, и понижавайки до 35% минималния праг за приемане на офертата от инвеститорите на мишената. Новото предложение оцени „Медиобанка на 19.56 евро на акция при приключвенато на борсовата търговия на 8 септември, което се равнява на пазарна капитализация от около 16 млрд. евро. в сравнение с пазарна цена от 19,48 евро на акция.

Сагата „Монте Паски“:

2007-а: „Монте Паски“ взе решение да купи „Банка Антонвенета“ на цена, надвишаваща с 36% конкурентната оферта на испанската „Сантандер.

2008-а: Кредиторът от Сиена набра 5 млрд. евро от инвеститори, за да финансира поглъщането на „Антонвенета“.

2009-а: „Монте Паски“ получи 1.9 млрд. евро правителствена помощ за увеличение на капитала си.

2013-а: Кредиторът стана част от криминално разследване за използваните милиарди евро за финансови производни от „Дойче банк“ и „Номура“, целящи да прикрият загубите му. През същата година получи 4 млрд. евро спасителна държавна инжекция, включваща и преоформяне на старата помощ. Впоследствие средствата са възстановени.

2014-а: „Монте Паски“ набра от инвеститори свежи средства в размер на 5 млрд. евро.

2015-а: Нови 3 млрд. евро са набрани от инвеститори.

2017-а: Заради зейналата нова капиталова дупка Рим национализира „Монте Паски“ с 5.4 млрд. евро пари на данъкоплатците.

2020-а: Италианското правителство започна да агитира „Уникредит“ да купи кредитора от Сиена.

2021-а: Преговорите между Рим и ръководството на „Уникредит“ за продажбата на „Монте Паски“ се провалиха заради размера на капитала, който беше поискан да внесе кабинета.

2022-а: „Монте Паски“ привлече 2.5 млрд. евро от държавата и от инвеститори за финансирането на план за преструктуриране.

2023-а: Италия продаде 25% дял в кредитора от Сиена за 920 млн. евро.

2024-а: Правителството продаде още 27.5% от „Монте Паски“ на два транша, от които получи общо 1.75 млрд. евро.

2025-а: „Монте Паски“ договори покупката на „Медиобанка“ с оферта в кеш и замяна на акции

Според Ловальо, „Монте Паски“ ще има полза от разширените операции в набирането на активи, частното и инвестиционното банкиране и застраховането. Неговата институция ще има около 60% дял от обединената структура в сферата на клиентски заеми и активи. Ръководството на „Медиобанка“ пък многократно е отхвърляло поглъщането с мотив, че то унищожава стойността и че акционерите са по-добре, ако фирмата остане независима.

Дяловото участие на „Монте Паски“ може да се увеличи допълнително, тъй като търговото предложение, което приключи при затварянето на пазара на 8 септември, ще бъде отворено отново от 16 до 22 септември. Кредиторът се е ангажирал да изкупи предложените акции.

Сделката слага край на ролята на „Медиобанка“ на най-голямата независима инвестиционна банка в Италия и вероятно на управлението на главния изпълнителен директор Алберто Нагел. Той постъпи в институцията през 1991 г. и пое банковото кормило през 2008 г., което го прави един от най-дългогодишните изпълнителни директори в европейското банково дело.

Нагел се готви да подаде оставка заедно с останалата част от борда на кредитора, съобщи агенция „Блумбърг“. Засега няма окончателно решение от него или от колегите му и ситуацията все още може да се промени, казват запознати с въпроса хора.

