Трите водещи банки в Ирландия стартират Zippay – отговорът им на Revolut

Трите най-големи банки в Ирландия – AIB, Bank of Ireland и PTSB – ще пуснат нова услуга за незабавни мобилни плащания, наречена Zippay, в началото на следващата година. Тя ще бъде достъпна чрез съществуващите банкови приложения и ще позволява изпращане, заявяване и разделяне на плащания по мобилен номер до 1 000 евро на ден.

Услугата, разработена от италианската компания Nexi, ще се внедри автоматично за 5 милиона клиенти на банките. Zippay се разглежда като по-лесно и по-бързо решение от предишния неуспешен проект Synch Payments.

Новата система цели да предложи дългоочаквана алтернатива на потребителите и да конкурира дигитални платформи като Revolut и N26, които вече имат милиони клиенти в Ирландия.