Силвена Богоева е новият изпълнителен директор и член на УС на „ПроКредит Банк“

Силвена Богоева е новият изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „ПроКредит Банк“, съобщиха от банката.

Силвена е част от екипа на банката от 2008 г. и е изминала вдъхновяващ кариерен път – от стажант в офис (Бизнес Кредитиране) до настоящата ѝ стратегическа позиция. През 2024 г. тя става прокурист на кредитната институция, а сега поема новата си роля с ясна визия и силен ангажимент към развитието на организацията в ключови направления – работа с Бизнес клиенти, Човешки ресурси, Карти и картови разплащания, Устойчивост.

Тя вярва, че устойчивият успех се гради върху силна корпоративна култура, стратегическо развитие на талантите и вдъхновяващо лидерство.

Силвена разглежда човешките ресурси не като административна функция, а като двигател на трансформация и растеж.

Горещ привърженик е на стажантската програма на „ПроКредит Банк“, която цели да открива и развива млади таланти,

като същевременно споделя културата на прозрачност, отговорност и съпричастност.

В Управителния съвет на банката са още Камелия Минева – председател и изпълнителен директор, Рени Пейчева – изпълнителен директор, Румяна Тодорова – изпълнителен директор, и Иван Дачев – изпълнителен директор.

„ПроКредит Банк България“ и нейния клон в Гърция са 100% собственост на „ПроКредит Холдинг“ АГ,

с централен офис във Франкфурт на Майн, Германия. Холдингът е компанията-майка на ориентираната към развитие международна група „ПроКредит“, която се състои от банки, специализирани в обслужването на микро, малки и средни предприятия (МСП). Повечето банки „ПроКредит“ извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия.