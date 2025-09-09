Биячът от ЦГМ остава в ареста

Служителят на столичния Център за градска мобилност, който преди две седмици налетя на бой двама нарушители при скандал за поставена скоба на колата им, остава в ареста. Мъжът е обвиняем за нанесените им леки телесни повреди. Физическият сблъсък беше провокиран от пострадалите с опит да свалят саморъчно блокиращите движението на автомобила устройства.

И двете инстанции по мярката за неотклонение не приеха тезата на защитата, че действията на задържания са в условията на самозащита, тъй като преди да бъдат засипани с удари нарушителите са проявили само словесна агресия, но не и физическа. Съдът се мотивира и с това, че деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди.