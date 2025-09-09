РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Орчата – уникалната валенсианска напитка

Разказваме ви за това много специално ядково мляко и неговите ползи:

Същност

sasthnost 1

Разхождайки се из Валенсия, несъмнено ще се натъкнете на много интересни колички, от които продавачите сипват интересна напитка на купувачите.

Името ѝ е орчата де чуфа (на испански) или оршата де шуфа (на каталунски). На вкус и цвят течността наподобява на ядковите млека, бидейки много популярна в Испания – особено в автономната област Валенсия през лятото. Понякога се сервира с натрошен лед (гранисадо) или с традиционни валенсиански сладки хлебчета, наречени фараони.

Полезни свойства

polezni svojstva 1

Установено е, че орчатата де чуфа е богата на антиоксиданти, витамини С и Е, магнезий, фосфор, калций, желязо и калий. Тя не само утолява жаждата и контролира кръвното налягане, но е и енергизираща. Наред с това действа като пробиотик и намалява рисковете от газове, флатуленция и лятна диария.

Състав и приготвяне

sastav i prigotvyane 1

Приготвя се от вода, клубени от растението чуфа и захар:

Първо ядките от чуфа се поставят в съд със студена вода, където трябва да престоят накиснати 24 часа, като водата в съда се сменя на всеки 8 часа.

След това готовите накиснати ядки се слагат в купа и се заливат отново със студена вода и се пасират с пастор. Получената смес се оставя да престои два часа.  

Следващата стъпка е сместа да се смеси със студена вода, докато се разбърква с бъркалка. После получената течност се прецежда чрез гевгир или филтър за кафе.

sastav i prigotvyane 2

Накрая получената течност се разбърква със захар и така вашата орчата де чуфа е готова за консумация. Препоръчително е тя да бъде сервирана охладена.

Оттук можете да видите и как се изпълнява рецептата и необходимите грамажи – https://m.youtube.com/watch?v=LKWF03Vo2PY&pp=ygUbUmVjZXRhIGRlIGhvcmNoYXRhIGRlIGNodWZh .

История

Фараони и орчата.
Фараони и орчата.

Първите сведения за култивирането на чуфа в Испания датират от VIII в., когато растението било донесено на Иберийския полуостров от арабите, които преди това научили как да го култивират от египтяните.

Отглеждането му се оказало най-благоприятно във Валенсия, чиято песъчлива почва и слънчев климат са идеални.

istoriya 2

За първи път рецепта за приготвянето на орчата де чуфа била публикувана през 1762 г. в книгата „Испанска флора и история на растенията, които се отглеждат в Испания” (Flora española o Historia de las plantas que se crían en España) от именития испански ботаник Хосе Кер и Мартинес.

Чуфа или Земен бадем

chufa ili zemen badem 1

Чуфата (Cyperus esculentis) е растение, което принадлежи към семейство Острицови; на български език се среща и под името земен бадем. За родина на чуфата се смятат Северна Африка и Средиземноморието. В интерес на истината, от всички средиземноморски народи, испанците са най-големите експерти по отглеждането на чуфата. Другите големи производители на чуфата са Гана, Мали и Буркина Фасо.

chufa ili zemen badem 2

По хранителни вещества надземната част на чуфата не отстъпва дори на зърнените растения. Използва се за храна на домашни животни, както в прясно състояние, така и като силаж. Испанците също така извличат полезно растително масло от клубените му и го смятат за храната на бъдещето.

Етимология

etimologiya 1

Има различни теории, свързани с произхода на думата орчата/оршата. Някои учени предписват заслугата на Хайме Първи Арагонски (1208-1276), който завладява/освобождава Балеарските острови и Кралство Валенсия от арабите. Един ден младо момиче му предложило прочутата местна напитка: „Това е (от) злато, момиче!” (Això és or, xata!)” – обърнал се на каталунски кралят към момичето. „Ор” плюс „шата” – „оршата/орчата”.

Ала според други лингвисти, има по-достоверната хипотеза. По тяхно мнение думата horchata може да произлиза от латинската hordeatus (самата произлизаща от hordeum, подобно на испанската дума hordiate), която означава „ечемичена напитка“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени