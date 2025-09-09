РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Желязков ще участва в представянето на новите стипендианти по програмата EXPLORER на INSAIT и СУ

Премиерът Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участват в официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програмата е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика, като целта ѝ е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката. Стипендиантите получават месечна подкрепа в размер на 2000 лева, която им позволява да се съсредоточат върху образованието си във ФМИ и развиването на умения чрез работа по иновативни изследователски проекти в INSAIT. 

Събитието ще се проведе на 10 септември, от 9:00 часа в Министерския съвет. В него ще участват още ректорът на СУ проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика към СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT , инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на Института.

