Бившият британски премиер Джонсън „е извлякъл търговска изгода“ от властта

Бившият британски премиер (2019 до 2022 г.) Борис Джонсън „е извлякъл търговска облага“ от контакти и влияние, придобити по време на мандата му. Това се отнася до лобиране за интересите на компанията, която той основава и субсидира от британското правителство, съобщава The Guardian, позовавайки се на изтекли данни, получени от американската организация с нестопанска цел Distributed Denial of Secrets.

„Досието на Борис“, за което пише изданието, съдържа „имейли, фактури, речи и бизнес договори“, общо над 1800 файла. Списъкът с компрометиращи факти дава примери. Това е натиск върху висш саудитски служител, който е трябвало да предаде бизнес предложение на престолонаследника на държавата относно компания, управлявана от Борис Джонсън. Освен това бившият премиер е получил хонорар от 200 хиляди британски лири от хедж фонд, за който е била организирана среща с президента на Венецуела. Има и информация за организирането на среща с американския милиардер Питър Тил, чиято компания след това е получила данни от Националната здравна служба на Великобритания за управление.

Изданието напомня, че

във Великобритания има ограничения върху бизнес дейностите, които бившите премиери могат да извършват

след напускане на правителството. Те включват забрани за лобистки контакти, установени по време на мандата му в чуждестранни правителства и търговски организации.

Борис Джонсън не е коментирал публикуваната информация.