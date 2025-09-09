За нова измамна схема предупреждават от БАКБ

Напоследък се разпространява нова измамна схема, която засяга клиенти на различни банки в България, предупреждават от „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ). Потенциалните жертви най-често са публикували обява за продажба на стоки в известна платформа за безплатни обяви.

Обикновено измамниците се свързват през приложения за съобщения (например Viber), представят се за купувачи на обявените за продажба стоки и предлагат „сигурен начин“ за предварително изплащане на сумата . След това насочват потърпевшия чрез линк към страница за избор на обслужващата го банка. След избор на банката, се зарежда страница, имитираща страницата за електронно банкиране на съответната банка и приканват потребителя да въведете данните си за достъп, а те попадат в ръцете на недоброжелатели, които могат да ги използват за извършване на неправомерни плащания.

Достъпът до платформата за онлайн банкиране на БАКБ никога не става чрез линкове в съобщения или имейли,

отбелязват от банката. Можете да влезете само през официалния сайт на БАКБ → секция „Дистанционно банкиране“ → BACB Online. Уверете се, че сайтът е истински, като проверите катинарчето в браузъра (Certificate is valid → Issued to: Bulgarian-American Credit Bank AD).

Съвет от БАКБ

-Не отваряйте подозрителни линкове и не въвеждайте данните си там.

-При обаждания или съобщения, които Ви изглеждат съмнителни, просто прекъснете връзката.

-Сигнализирайте през официалните канали на БАКБ и информирайте МВР.