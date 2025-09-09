Износът на Китай през август нарасна с 4.4% на годишна база и възлиза на 321.8 милиарда долара, според данни на Главната митническа администрация (GAC) на страната. Минималният темп на растеж на доставките за шест месеца се обяснява както с високия базов ефект, така и с тарифната политика на САЩ: на фона на продължаващите мита китайският износ за Щатите спадна с 11.7 на сто.

Въпреки продължаващата диверсификация на „загубените“ доставки от страна на Китай, търговският оборот с Русия не расте, а намалява. Динамиката е свързана с проблеми в разплащанията, както и с вече настъпилото насищане на някои сегменти от руския пазар с китайски продукти.Положителното външнотърговско салдо на Китай през август се увеличи до 102.3 милиарда долара след 98.2 милиарда долара през юли и 91.3 милиарда долара през същия месец миналата година, съобщи GCA.

Вносът, на фона на слабото вътрешно търсене, показа сдържан растеж от 1.3%

до 219.4 милиарда долара. Износът се е увеличил с 4.4% на годишна база до 321.8 милиарда долара, но това е най-ниският темп за шест месеца.

Забавянето се обяснява отчасти с ефекта на високата база. През август 2024 г. износът се е увеличил максимално за година и половина с 8.7% – по това време доставчиците са увеличили доставките в очакване на тарифни ограничения в ЕС и САЩ (включително за електрически превозни средства и слънчеви панели).

Американските мита също са повлияли на динамиката на износа –

сега, те са в размер на 30 на сто. През август търговският оборот между Китай и САЩ е намалял с 10.5% и е възлизал на 42.88 милиарда долара. Износът на Китай за САЩ е намалял с 11.7% до 31.6 милиарда долара, вносът – с 6.6%, до 11.28 милиарда долара. Преговорите между страните относно търговията като цяло и тарифното регулиране в частност ще продължат до 10 ноември.

Такива дълги дискусии със замразяване на по-нататъшно увеличение на тарифите са в много отношения изключителни за Вашингтон – зависимостта на Съединените щати от стоки от Китай е по-висока, отколкото от други страни.

Статистиката показва, че като цяло

през първите осем месеца на 2025 г. износът на Китай за Съединените щати е намалял с 15.5 на сто.

В същото време Пекин продължава да диверсифицира доставките: за Япония те са нараснали с 4.7% за същия период, за Индия – с 12.8%, за Европейския съюз – със 7.5%, а за страните от АСЕАН – с 14.6 на сто.

Напротив, износът на Китай за Русия за периода януари-август, според Държавната митническа служба, е спаднал с 9.7% до 64.77 милиарда долара. Отделно, през август показателят спадна с 5.8% и възлиза на 8.55 милиарда долара, докато руските контрадоставки намаляха с 6.9% до 9.35 милиарда долара. Свиването на търговията на Китай с Русия, предвид общата тенденция на разширяване на Китай с други партньори, се обяснява с продължаващите трудности с разплащанията (включително сериозни забавяния в извършването на плащания от китайските банки. Въпреки това, дори ако опортюнистичните проблеми бъдат решени, нито Китай, нито Русия очакват забележимо разширяване на търговския оборот – в много сегменти на руския пазар китайската експанзия по същество се е изчерпала.(по материали от чуждестранния печат)