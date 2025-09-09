РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фериботът по линията Оряхово – Бекет не работи поради ниското ниво на Дунав

Ферибот Оряхово

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, е временно преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, с Турция и със Сърбия.

