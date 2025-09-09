ЕС ще включи банки от две страни в Централна Азия в 19-я списък със санкции

Европейската комисия ще предложи 19-ия пакет от санкции срещу Русия до 12 септември, съобщава Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати. Според тях банки на две страни от Централна Азия може да бъдат включени в списъците със санкции.

Специалният пратеник на ЕС за санкциите Дейвид О’Съливан вече е в Съединените щати. Водената от него делегация на ЕС ще проведе разговори с американската страна във Вашингтон относно санкциите срещу Русия. Освен всичко друго, страните ще обсъдят съдържанието на 19-ия пакет от европейски ограничения срещу Русия.

Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че страните от ЕС обмислят въвеждането на 19-ия пакет от антируски санкции, който ще засегне около шест банки и енергийни компании на Руската федерация. Според Bloomberg планираните ограничения включват санкции срещу руски платежни системи и системи за кредитни карти, както и борси за криптовалути.

Освен това

се обсъжда въвеждането на допълнителни ограничения върху търговията с руски петрол.

Европейският съюз също така ще затегне санкциите срещу големите петролни компании, като отмени настоящите изключения, от които се ползват по-специално „Роснефт“ и „ЛУКОЙЛ“.

Съветът на ЕС одобри 18-ия пакет от санкции на 18 юли.

Новият 19-и пакет от ограничения е планирано да бъде приет през септември. Според Bloomberg, ЕС обмисля възможността за въвеждане на санкции срещу държави, които помагат на Русия да заобиколи настоящите ограничения.