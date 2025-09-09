РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пътната карта за пенсионната система цели стабилност без ново увеличение на възрастта, посочи Хасан Адемов

Бившият социален министър и член на парламентарната социална комисия Хасан Адемов заяви пред БНР, че приетата през май „Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система“ се базира на четири ключови анализа – на Министерството на труда и социалната политика, на Националния осигурителен институт, на Комисията за финансов надзор и на Националния център за парламентарни изследвания.

Основната цел на документа е постигане на дългосрочна финансова стабилност и устойчивост на системата, както и по-голяма ефективност в контекста на демографските промени. За целта е необходимо да се отстранят слабостите както в първия, така и във втория пенсионен стълб, уточни Адемов.

Той подчерта, че социалното министерство и НОИ са категорични – ново увеличение на пенсионната възраст не се предвижда. Все още е в ход реформата, започнала през 2015 година при министър Ивайло Калфин, която предвижда поетапно изравняване на пенсионната възраст за мъже и жени до 65 години до 2037 година.

