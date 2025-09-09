РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 7600 нарушения за превишена средна скорост са отчетени за три дни от новия контрол

От въвеждането на секционния контрол за средна скорост в полунощ на 7 септември до обяд на 9 септември са регистрирани 7698 нарушения, са съобщили Агенция „Пътна инфраструктура“ пред NOVA. Най-голямата част – 7208 случая, са на леки автомобили, а 490 на тежкотоварни превозни средства.

Сред най-високите отчетени скорости са 222 км/ч, 219 км/ч и 213 км/ч, всички на автомагистрали. Най-много нарушения има на Северната скоростна тангента (3798), в участъка Долни Дъбник – Телиш (1476) и между Радиново и Цалапица (1169).

Юристи обаче посочват, че законодателството е неясно, тъй като няма точни правила за изчисляване на средната скорост. Това може да доведе до отмяна на глобите, предупреди адвокат Борис Малинов. Въпреки това от „Пътна полиция“ вече отчитат първи положителни ефекти от новия контрол.

