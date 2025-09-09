ОАЕ осъдиха израелския удар срещу щаб квартира на „Хамас“ в Доха

Обединените арабски емирства осъдиха удара на израелските отбранителни сили (ИДФ) срещу щаб квартира на лидери на „Хамас“ в катарската столица – Доха. Представител на министерството на външните работи на ОАЕ е определил израелския удар срещу Катар като коварен, предаде „Ал Джазира“.

Това е първата подобна атака на Израел срещу Катар, който е ключов посредник в преговорите за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“. Освен това на територията на Катар се намира най-голямата военна база на САЩ в региона – авиобазата „Ал Удейд“.

Вицепремиерът и министър на външните работи шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян остро осъди израелския удар. Той подчерта, че това е безразсъдно нападение, което грубо нарушава суверенитета на Катар, международното право и Устава на ООН. Освен това представлява безотговорна ескалация на конфликта, която заплашва регионалната и международната сигурност и стабилност.

Шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян призова международната общност и Съвета за сигурност на ООН да реагират на действията на Израел, тъй като според него те представляват както регионална, така и международна заплаха.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че е наредил на силите за сигурност да се подготвят за атаката в Катар след скорошните терористични удари в Йерусалим и Газа.

В израелските медии бе разпространена информация, че основната цел при удара в Доха е бил лидерът на групировката на „Хамас“ – Халил ал-Хая. Каква е съдбата му обаче все още не може да се каже със сигурност. Според „Ал Арабия“ той е загинал, докато източници на „Ройтерс“ твърдят, че той е оцелял при атаката.

Израел обяви, че действията му са оправдани, докато голяма част от международната общност осъди атаката, отбелязвайки, че тя е в грубо нарушение на суверенитета на Катар. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята „тъжния инцидент“ в Доха за възможност за мир. Той призна, че е инструктирал специалния си пратеник Стив Уиткоф да информира катарските власти за предстоящата израелска атака – нещо, което според позицията на Белия дом е било направено.