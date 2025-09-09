Макрон избра нов премиер на Франция – министъра на отбраната Себастиен Лекорню

Себастиен Лекорню е новият премиер на Франция

Макрон му възложи да се консултира с политическите сили

Френският президент Еманюел Макрон назначи министъра на отбраната Себастиен Лекорню за премиер, възлагайки му първоначално задачата да проведе „консултации“ с партиите с оглед „изграждане на споразуменията, необходими за решенията през идните месеци“, съобщиха от Елисейския дворец.

„Той му възложи да се консултира с политическите сили, представени в парламента, с цел приемане на държавния бюджет и изработване на необходимите за предстоящите решения споразумения. След тези разговори новият министър-председател ще трябва да предложи състав на правителство на президента на републиката“, допълниха от президентската канцелария.

На 8 септември досегашният премиер Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента. Байру управлява в продължение на 9 месеца. В края на месец август той съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на държавния дълг.

При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа.

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. В началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, но е нараснал до 116% тази година.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.