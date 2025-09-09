Anglo American е на крачка от сделка за придобиването на Teck Resources

Британската минна група Anglo American обяви във вторник (9 септември), че ще придобие канадската миннодобивна компания Teck Resources чрез сделка, осъществена изцяло със замяна на акции, която ще създаде един от най-големите производители на мед в света.

Двете дружества съобщиха новината в съвместно изявление, като определиха трансакцията като „сливане на равни“.

Anglo ще предложи 1.3301 обикновени акции за всяка фирмена книга на Teck, което оценява компанията на 14.86 млрд. паунда или около 30.39 паунда за акция въз основа на последната цена, на която е приключила търговията на Anglo.

Обединената компания ще се нарича Anglo Teck и се очаква да реализира допълнители приходи за 800 млн. долара преди облагането с данъци до четвъртата година след приключването на сделката, произтичащи от обединението и други 1.4 млрд. долара среден ръст на годишните оперативни печалби от 2030-а до 2049 година.

Преди приключването на сливането Anglo ще изплати специален дивидент в размер на 4.5 млрд. долара. Акционерите на британската група ще държат около 62.4% от новата компания, а тези на Teck ще притежават останалите 37.6 процента.

Акциите на новата обединена структура ще бъдат регистрирани на борсата във Великобритания (LSE), като ще продължат да се котират и в Южна Африка, Канада (на тържището в Торонто TSX) и Съединените щати (на нюйоркската NYSE).