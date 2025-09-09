РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прекъсване на електрозахранването в Берлин засегна 50 хиляди домакинства

Десетки хиляди жители на Берлин са останали без ток, след като пожари са повредили два електрически стълба. Разследващите проучват и възможността за политически мотивирана атака.

Прекъсването на електрозахранването е започнало в ранните сутрешни часове на 9 септември, засегнало е големи части от югоизточната част на германската столица и е оставило около 50 000 домакинства и предприятия без електричество, според местния оператор на мрежата.

Говорител на берлинската полиция заяви, че инцидентът вероятно е палеж, като както методите, така и целите показват, че той може да е бил по политически подбуди. Националните органи за сигурност са поели разследването и събират доказателства.

Въпреки че по-ограничени прекъсвания на електрозахранването се случват редовно в Берлин, инцидент от такъв мащаб се счита за изключително необичаен. Той е прекъснал и превоза на пътници по няколко трамвайни линии, а някои светофари в района са спрели да работят.

Досега около 15 000 домакинства и фирми са били свързани отново към мрежата, съобщи полицията. Местният мрежови оператор Stromnetz Berlin пък уведоми, че все още не може да предостави срокове за пълното възстановяване на електрозахранването.

