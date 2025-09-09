РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Renault показа новото Clio и то не е електрически автомобил

Renault Clio

Renault показа новото Clio и то не е електрически автомобил. Компанията представи шестото поколение на Clio на автомобилното изложение в Мюнхен. Тази година моделът навършва 35 години и е бестселър на европейския автомобилен пазар.

Със смяната на поколението, хечбекът запази двигателя с вътрешно горене и ще се предлага в хибридни версии, но не е изключена и появата на изцяло електрическа модификация.

От Renault казват, че дизайнерските решения са пренесени в Clio от миналогодишната концепция Embleme, въпреки че външно новият модел наподобява някои компактни модели на Ford и Mazda.

Със смяната на поколението,

дължината на автомобила се е увеличила с 67 мм (до 4116 мм),

а междуосието – само с 8 мм (до 2591 мм).

renault clio 1

Интериорът с извит дигитален кокпит е направен по принципа на съвременните електрически автомобили на марката. Мултимедийната система поддържа безжично Android Auto и Apple CarPlay, а в скъпите нива на оборудване хечбекът ще бъде оборудван с безжично зареждане за смартфон, тапицерия от Alcantara и аудио система Harmon Kardon с пет звукови профила, разработени от френския композитор и мултиинструменталист Жан-Мишел Жар, един от пионерите на електронната музика.

Комплексът ADAS включва до 29 асистента, включително адаптивен круиз контрол. Функцията Safety Score оценява качеството на шофиране, а виртуалният консултант Safety Coach може да дава на водача различни съвети.

Гамата от силови агрегати ще включва меки хибридни и пълнохибридни версии.

Във флагманската версия E-Tech има 1.8-литров двигател със 160 конски сили, който позволява ускорение от нула до 100 км за 8.3 секунди. Другият 1.2-литров трицилиндров двигател със 115 к.с. може да се комбинира с ръчна скоростна кутия или робот с двоен съединител. Eco-G е със 120 конски сили и може да работи на втечнен нефтен газ (пропан).

В гамата няма дизелови версии.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени