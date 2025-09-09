Renault показа новото Clio и то не е електрически автомобил. Компанията представи шестото поколение на Clio на автомобилното изложение в Мюнхен. Тази година моделът навършва 35 години и е бестселър на европейския автомобилен пазар.

Със смяната на поколението, хечбекът запази двигателя с вътрешно горене и ще се предлага в хибридни версии, но не е изключена и появата на изцяло електрическа модификация.

От Renault казват, че дизайнерските решения са пренесени в Clio от миналогодишната концепция Embleme, въпреки че външно новият модел наподобява някои компактни модели на Ford и Mazda.

Със смяната на поколението,

дължината на автомобила се е увеличила с 67 мм (до 4116 мм),

а междуосието – само с 8 мм (до 2591 мм).

Интериорът с извит дигитален кокпит е направен по принципа на съвременните електрически автомобили на марката. Мултимедийната система поддържа безжично Android Auto и Apple CarPlay, а в скъпите нива на оборудване хечбекът ще бъде оборудван с безжично зареждане за смартфон, тапицерия от Alcantara и аудио система Harmon Kardon с пет звукови профила, разработени от френския композитор и мултиинструменталист Жан-Мишел Жар, един от пионерите на електронната музика.

Комплексът ADAS включва до 29 асистента, включително адаптивен круиз контрол. Функцията Safety Score оценява качеството на шофиране, а виртуалният консултант Safety Coach може да дава на водача различни съвети.

Гамата от силови агрегати ще включва меки хибридни и пълнохибридни версии.

Във флагманската версия E-Tech има 1.8-литров двигател със 160 конски сили, който позволява ускорение от нула до 100 км за 8.3 секунди. Другият 1.2-литров трицилиндров двигател със 115 к.с. може да се комбинира с ръчна скоростна кутия или робот с двоен съединител. Eco-G е със 120 конски сили и може да работи на втечнен нефтен газ (пропан).

В гамата няма дизелови версии.