Обвиниха турчин за склад с кокаин в Мезек

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем 50-годишния турски гражданин Ю. С. за това, че на 1 септември в склад в село Мезек, без разрешително, е държал с цел разпространение кокаин с общо тегло 323 грама на обща стойност 72 675 лева, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Извършеното престъплениепредвижда наказание “лишаване от свобода” от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.

Случаят е следният: турският гражданин наел склад в село Мезек, където съхранявал обработени животински кожи. На 1 септември митничари извършили проверка в помещението, като открили на пода найлонов пакет с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин.

Установено е, че Ю.С. е държал кокаина с цел разпространение. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес (9 септември), Окръжна прокуратура-Хасково ще внесе спрямо него искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.