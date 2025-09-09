Швеция купува полски ПВО комплекси „Пьорун“

Швеция ще закупи от Полша преносими зенитно-ракетни комплекси „Пьорун“ („Перун“) на стойност три милиарда крони (около 530 млн. лева), съобщи министърът на отбраната Пал Йонсон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Броят на установките не е уточнен.

Това е третата голяма сделка за системи за противовъздушна отбрана през последните месеци, след две по-рано обявени споразумения за общо 10,5 млрд. крони (приблизително 1,86 млрд. лева). Според представител на шведското военно ведомство Кристер Мелгрен покупките ще продължат и в бъдеще.

Полският преносим зенитно-ракетен комплекс е създаден на основата на по-стария съветски „Игла-1“, но е значително модернизиран от полската компания Mesko. Предназначен е за унищожаване на нисколетящи цели – самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати и крилати ракети.

Украйна получи значителен брой комплекси от Полша след началото на войната. Според многобройни военни източници „Пьорун“ се оказа особено ефективен срещу руски дронове „Орлан“ и крилати ракети. Естония и Норвегия също обявиха закупуване на системата през последните години.